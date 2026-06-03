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Канадские дипломаты посетили Венесуэлу на фоне возможного возобновления работы посольства в Каракасе

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Дипломаты Канады посетили Каракас для оценки состояния посольства. Правительство Марка Карни рассматривает восстановление присутствия и инвестиции в добычу ресурсов.

Канадские дипломаты посетили Венесуэлу на фоне возможного возобновления работы посольства в Каракасе

Канадские дипломаты на прошлой неделе посетили Венесуэлу на фоне рассмотрения правительством премьер-министра Джастина Трюдо возможности возобновления официального дипломатического присутствия в стране. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, двое канадских правительственных чиновников побывали в Каракасе, в частности для оценки состояния здания посольства, которое остается закрытым с 2019 года. Тогда Канада признала оппозиционного лидера Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. После отстранения Николаса Мадуро американскими военными в январе обязанности президента исполняет Делси Родригес.

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В Министерстве международных дел Канады заявили, что продолжают оценивать ситуацию в Венесуэле и возможность возобновления дипломатического присутствия.

Канада продолжает оценивать развитие ситуации в Венесуэле, в частности, существуют ли условия для возобновления физического дипломатического присутствия в стране

– отметили в ведомстве.

Интерес к восстановлению отношений также связывают с потенциальными экономическими возможностями. Несколько канадских компаний уже проявили заинтересованность в проектах в нефтяном секторе Венесуэлы, а компания Gold Reserve Ltd. стремится вернуть золотые месторождения, которые ранее были конфискованы венесуэльскими властями.

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Степан Гафтко

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