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В Москве более десятка самолётов не смогли приземлиться из-за ограничений в аэропортах, часть вернули в Турцию

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Из-за ограничений безопасности рейсы перенаправили на запасные аэродромы. Три самолёта, летевшие в Москву, вернулись в Турцию.

В Москве более десятка самолётов не смогли приземлиться из-за ограничений в аэропортах, часть вернули в Турцию

В Москве из-за введённых ограничений безопасности более десятка пассажирских самолётов не смогли совершить посадку и были перенаправлены на запасные аэродромы. Ещё 3 самолёта, следовавшие в аэропорт "Внуково", вернулись в Турцию. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах, пишет УНН.

Подробности

По информации российских СМИ, ограничения затронули работу московских аэропортов и привели к изменению маршрутов международных и внутренних рейсов.

Причину введения ограничений в Москве ТАСС не уточняет.

Ограничения действуют и в других городах России

По сообщениям российских СМИ, меры безопасности также ввели в аэропортах Пензы, Нижнего Новгорода, Саратова и ряда других городов.

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Такие ограничения связывают с угрозой атак беспилотников и ракет, однако официального подтверждения того, что именно эта угроза стала причиной перебоев в работе московских аэропортов, пока нет.

По уточнённым данным, 2 самолёта из Антальи развернулись над Польшей и взяли курс на Стамбул, а ещё один рейс из Стамбула также повернул обратно. Росавиация подтвердила введение ограничений во "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском".

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Степан Гафтко

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