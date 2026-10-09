У москві понад десяток літаків не змогли приземлитися через обмеження в аеропортах, частину повернули до Туреччини
Київ • УНН
Через безпекові обмеження рейси перенаправили на запасні аеродроми. Три літаки, що летіли до москви, повернулися до Туреччини.
У москві через запроваджені обмеження безпеки понад десяток пасажирських літаків не змогли здійснити посадку та були перенаправлені на запасні аеродроми. Ще 3 літаки, які прямували до аеропорту "Внуково", повернулися до Туреччини. Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на джерело в авіадиспетчерських службах, пише УНН.
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За інформацією російських ЗМІ, обмеження торкнулися роботи московських аеропортів і призвели до зміни маршрутів міжнародних та внутрішніх рейсів.
Причину запровадження обмежень у москві ТАСС не уточнює.
Обмеження діють і в інших містах росії
За повідомленнями російських медіа, заходи безпеки також запровадили в аеропортах пензи, нижнього новгорода, саратова та низки інших міст.
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Такі обмеження пов'язують із загрозою атак безпілотників і ракет, однак офіційного підтвердження, що саме ця загроза стала причиною перебоїв у роботі московських аеропортів, наразі немає.
За уточненими даними, 2 літаки з Анталії розвернулися над Польщею та взяли курс на Стамбул, а ще один рейс зі Стамбула також повернув назад. росавіація підтвердила запровадження обмежень у "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковському".
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