США ввели санкции против турецкого банка из-за многомиллионных операций в пользу Ирана
Киев • УНН
Golden Global Bank подозревают в многомиллионных переводах в пользу Ирана. США заморозили активы и пригрозили новыми вторичными санкциями.
Соединённые Штаты ввели санкции против турецкого Golden Global Bank и связанных с ним компаний по подозрению в проведении многомиллионных транзакций в пользу Ирана. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Министерство финансов США, пишет УНН.
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По данным американского Минфина, банк со штаб-квартирой в Стамбуле содействовал финансовым операциям для иранского Корпуса стражей исламской революции, а также помогал проводить международные платежи в пользу руководства Ирана.
Санкции предусматривают замораживание активов лиц и компаний, находящихся под санкциями, в США и запрет операций с ними.
Вашингтон угрожает усилить экономическую изоляцию Ирана
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что финансовые учреждения должны серьёзно воспринимать намерение Вашингтона экономически изолировать Иран. Ранее он анонсировал новые санкции для дальнейшего усиления давления на Тегеран.
В Минфине США также допустили введение вторичных санкций против стран и организаций, которые продолжают сотрудничать с Ираном в сферах цифровых активов, технологий, золота, авиации и судоходства.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон планирует изолировать Иран с помощью "экономической войны". В то же время пока непонятно, насколько новые ограничения смогут повлиять на ход войны с Ираном.
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