США вдарили санкціями по турецькому банку через мільйонні операції на користь Ірану
Київ • УНН
Golden Global Bank підозрюють у мільйонних переказах на користь Ірану. США заморозили активи та пригрозили новими вторинними санкціями.
Сполучені Штати запровадили санкції проти турецького Golden Global Bank та пов'язаних із ним компаній через підозру у проведенні мільйонних транзакцій на користь Ірану. Про це повідомляє LRT із посиланням на Міністерство фінансів США, пише УНН.
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За даними американського Мінфіну, банк зі штаб-квартирою у Стамбулі сприяв фінансовим операціям для іранського Корпусу вартових ісламської революції, а також допомагав проводити міжнародні платежі на користь керівництва Ірану.
Санкції передбачають заморожування активів підсанкційних осіб і компаній у США та заборону операцій із ними.
Вашингтон погрожує посилити економічну ізоляцію Ірану
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що фінансові установи мають серйозно сприймати намір Вашингтона економічно ізолювати Іран. Раніше він анонсував нові санкції для подальшого посилення тиску на Тегеран.
У Мінфіні США також допустили вторинні санкції проти країн та організацій, які продовжують співпрацювати з Іраном у сферах цифрових активів, технологій, золота, авіації та судноплавства.
Президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон планує ізолювати Іран за допомогою "економічної війни". Водночас поки незрозуміло, наскільки нові обмеження зможуть вплинути на перебіг війни з Іраном.
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