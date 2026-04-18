лавров назвал возобновление переговоров в Стамбуле "второстепенным вопросом"

Глава российского МИД сергей лавров заявил, что вопрос возобновления переговоров по Украине не является приоритетом номер один. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.

Возможность возобновления переговоров в Стамбуле - сейчас этот вопрос не является нашим главным приоритетом. Мы никому не навязывали переговоры. Мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то мы не будем препятствовать - заявил лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил провести мирные переговоры между россией и Украиной в Стамбуле.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига очертил ключевые цели украинской делегации на Анталийском дипломатическом форуме. Среди приоритетов - продвижение мирных усилий, сохранение внимания мира к Украине и переговоры с представителями стран Африки и других регионов.

