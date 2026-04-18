лавров назвал возобновление переговоров в Стамбуле "второстепенным вопросом"
Киев • УНН
Глава МИД рф заявил, что переговоры с Украиной не являются приоритетом. Ранее Эрдоган предлагал Стамбул как площадку для мирного диалога между сторонами.
Глава российского МИД сергей лавров заявил, что вопрос возобновления переговоров по Украине не является приоритетом номер один. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.
Возможность возобновления переговоров в Стамбуле - сейчас этот вопрос не является нашим главным приоритетом. Мы никому не навязывали переговоры. Мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то мы не будем препятствовать
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил провести мирные переговоры между россией и Украиной в Стамбуле.
В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига очертил ключевые цели украинской делегации на Анталийском дипломатическом форуме. Среди приоритетов - продвижение мирных усилий, сохранение внимания мира к Украине и переговоры с представителями стран Африки и других регионов.
