лавров назвал возобновление переговоров в Стамбуле "второстепенным вопросом"

СБУ поразила три российских корабля и стратегическую РЛС в оккупированном КрымуPhotoVideo
09:24 • 17078 просмотра
Иран снова закрыл Ормузский пролив и развернул нефтяные танкеры - СМИ
17 апреля, 16:34 • 28021 просмотра
беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле
Эксклюзив
17 апреля, 14:55 • 55075 просмотра
Наступ на Донбасс до сентября или развязывание войны с Европой: для чего врагу хватит 20 тысяч резерва
17 апреля, 14:09 • 36275 просмотра
Зеленский ввел санкции против более 120 российских командиров и религиозных пропагандистов
Эксклюзив
17 апреля, 12:57 • 32890 просмотра
Как донецкий "Шахтер" творил историю в Нидерландах - репортаж со стадионаPhotoVideo
Эксклюзив
17 апреля, 12:25 • 29565 просмотра
Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина
Эксклюзив
17 апреля, 10:34 • 24459 просмотра
На выходных Украину накроют дожди и заморозки - где ждать похолодания
Эксклюзив
17 апреля, 10:25 • 24602 просмотра
Типы старения: как распознать свой и как замедлить процесс
Эксклюзив
16 апреля, 17:37 • 24664 просмотра
Повреждена трубопроводная инфраструктура и резервуарный парк: источники в СБУ рассказали детали атаки на Туапсинский НПЗPhotoVideo
Популярные новости
США неожиданно продлили разрешение на закупку российской нефти и ослабили санкции еще на месяц18 апреля, 03:36 • 14576 просмотра
Россия потеряла более 1000 военных за сутки, Генштаб обновил данные о потеряхPhoto18 апреля, 03:53 • 3380 просмотра
Испания и Бразилия подписали 15 соглашений на фоне попыток Санчеса сформировать союз против Трампа18 апреля, 04:29 • 11998 просмотра
В Севастополе после атаки дронов горит нефтебаза на мысе Манганари – мониторыPhotoVideo18 апреля, 04:41 • 11901 просмотра
Пожизненное заключение за убийство двух девушек на Подоле в Киеве - суд оставил приговор без измененийPhoto09:44 • 4498 просмотра
публикации
Выход Metro 2039: как отреагировало геймерское сообщество на продолжение серииPhotoVideo17 апреля, 15:20 • 28486 просмотра
Блины без проблем: как сделать идеальное тесто и забыть о прилипании к сковородеPhoto17 апреля, 13:08 • 38648 просмотра
Новолуние в апреле - каким будет 17 апреля17 апреля, 10:20 • 40998 просмотра
"Медицинский апокалипсис", или как один обвиняемый в профессиональной халатности врач решил прикрыться всей отраслью17 апреля, 09:46 • 39004 просмотра
Топ самых дорогих автомобилей мира, сколько стоит роскошь на колесахPhoto16 апреля, 16:06 • 45771 просмотра
лавров назвал возобновление переговоров в Стамбуле "второстепенным вопросом"

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

Глава МИД рф заявил, что переговоры с Украиной не являются приоритетом. Ранее Эрдоган предлагал Стамбул как площадку для мирного диалога между сторонами.

лавров назвал возобновление переговоров в Стамбуле "второстепенным вопросом"

Глава российского МИД сергей лавров заявил, что вопрос возобновления переговоров по Украине не является приоритетом номер один. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.

Подробности

Возможность возобновления переговоров в Стамбуле - сейчас этот вопрос не является нашим главным приоритетом. Мы никому не навязывали переговоры. Мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то мы не будем препятствовать

 - заявил лавров.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил провести мирные переговоры между россией и Украиной в Стамбуле.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига очертил ключевые цели украинской делегации на Анталийском дипломатическом форуме. Среди приоритетов - продвижение мирных усилий, сохранение внимания мира к Украине и переговоры с представителями стран Африки и других регионов.

Украина и Турция договорились о развитии оборонных проектов и обсудили мирные инициативы17.04.2026, 23:38 • 5754 просмотра

