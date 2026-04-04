Ердоган запропонував Стамбул для мирних переговорів, ми готові приїхати - Зеленський
Київ • УНН
Президент Туреччини виступив з ініціативою проведення зустрічі у Стамбулі. Володимир Зеленський підтвердив готовність України до переговорів.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував провести мирні переговори у Стамбулі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і додав, що представники України готові приїхати, передає УНН.
Заради миру ми спілкувалися з президентом Ердоганом, він теж на боці миру... Ми повинні припинити війну чимшвидше. Президент Ердоган хоче провести мирні переговори у Стамбулі, ми готові приїхати
Він нагадав, що Україна готова до зустрічі лідерів у будь-якому форматі.
Нам потрібен мир
