Эрдоган предложил Стамбул для мирных переговоров, мы готовы приехать - Зеленский
УНН
Президент Турции выступил с инициативой проведения встречи в Стамбуле. Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к переговорам.
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил провести мирные переговоры в Стамбуле. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что представители Украины готовы приехать, передает УНН.
Ради мира мы общались с президентом Эрдоганом, он тоже на стороне мира... Мы должны прекратить войну как можно скорее. Президент Эрдоган хочет провести мирные переговоры в Стамбуле, мы готовы приехать
Он напомнил, что Украина готова к встрече лидеров в любом формате.
Нам нужен мир
