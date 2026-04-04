Эрдоган предложил Стамбул для мирных переговоров, мы готовы приехать - Зеленский

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил провести мирные переговоры в Стамбуле. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что представители Украины готовы приехать, передает УНН.

Ради мира мы общались с президентом Эрдоганом, он тоже на стороне мира... Мы должны прекратить войну как можно скорее. Президент Эрдоган хочет провести мирные переговоры в Стамбуле, мы готовы приехать - сообщил Зеленский.

Он напомнил, что Украина готова к встрече лидеров в любом формате.

Нам нужен мир - резюмировал Зеленский.

Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов