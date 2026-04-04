Эрдоган предложил Стамбул для мирных переговоров, мы готовы приехать - Зеленский

Киев • УНН

 • 5056 просмотра

Президент Турции выступил с инициативой проведения встречи в Стамбуле. Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к переговорам.

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил провести мирные переговоры в Стамбуле. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что представители Украины готовы приехать, передает УНН.

Ради мира мы общались с президентом Эрдоганом, он тоже на стороне мира... Мы должны прекратить войну как можно скорее. Президент Эрдоган хочет провести мирные переговоры в Стамбуле, мы готовы приехать 

- сообщил Зеленский.

Он напомнил, что Украина готова к встрече лидеров в любом формате.

Нам нужен мир 

- резюмировал Зеленский.

Антонина Туманова

