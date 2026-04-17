Украина и Турция договорились о развитии оборонных проектов и обсудили мирные инициативы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, во время которой стороны обсудили сотрудничество в обороне, энергетике и мирный процесс. Об этом сообщил Сибига в Telegram, пишет УНН.

Подробности

По его словам, переговоры стали продолжением диалога после недавнего визита президента Владимира Зеленского в Турцию и его встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Мы сосредоточились на перспективных совместных проектах в сферах обороны, энергетики, торговли и логистики. Наше стратегическое партнерство является краеугольным камнем стабильности от Черного моря до Ближнего Востока – отметил Сибига.

Отдельно стороны обсудили развитие трехстороннего формата Украина – Сирия – Турция, в частности в контексте создания альтернативных цепей поставок.

Мирные инициативы и сотрудничество

Глава МИД Украины подчеркнул, что проинформировал турецкую сторону о достижениях украинской оборонной промышленности и ее потенциале для сотрудничества со странами Ближнего Востока.

Также речь шла о мирных усилиях и возможности проведения встречи лидеров в Турции.

Мы готовы провести встречу лидеров в Турции, чтобы приблизить мир – заявил он.

Сибига также поздравил турецкую сторону с проведением Анталийского дипломатического форума и пригласил Хакана Фидана посетить Украину.

