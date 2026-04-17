Сибига назвал главные цели Украины на Анталийском дипломатическом форуме

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига очертил ключевые цели украинской делегации на Анталийском дипломатическом форуме. Среди приоритетов – продвижение мирных усилий, сохранение внимания мира к Украине и переговоры с представителями стран Африки и других регионов. Об этом заявил Сибига, передает УНН.

По словам главы МИД, одной из главных задач является поддержание международного внимания к войне в Украине и поиск дипломатических решений для достижения справедливого мира.

Продвижение мирных усилий, удержание Украины в центре внимания, встречи с коллегами из Африки и других регионов мира, обсуждение двусторонней повестки дня с Турцией – назвал Сибига основные направления работы на форуме.

Министр также отметил важность диалога с государствами Глобального Юга, в частности странами Африки, для усиления международной поддержки Украины.

Отдельное внимание, по его словам, будет уделено двусторонним отношениям с Турцией, которая остается важным партнером Украины в сфере безопасности, дипломатии и экономического сотрудничества.

