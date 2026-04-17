Сибига назвал три ключевых элемента, которые держат фронт

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал три ключевых элемента, которые, по его словам, отражают нынешнюю ситуацию на поле боя. Об этом он рассказал на Анталийском дипломатическом форуме для ADF Talks, передает УНН.

Детали

Речь идет об удержании линии фронта, попытках закрыть небо и асимметричных действиях против России.

По словам Сибиги, Украина продолжает сдерживать врага на фронте, одновременно работая над усилением защиты воздушного пространства и применяя нестандартные подходы в противодействии российской агрессии.

Мы держим линию фронта, пытаемся закрыть небо и действовать асимметрично против России - подчеркнул глава МИД.

Он также отметил, что преимущество российских войск в численности личного состава постепенно теряет определяющее значение. По словам министра, это связано с активным использованием Украиной беспилотных технологий.

Численное преимущество в живой силе перестает быть решающим благодаря использованию нами беспилотных технологий - заявил Сибига.

