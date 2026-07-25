Токаев предложил путину "заморозить" войну в Украине и вернуться к стамбульской формуле

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому диктатору владимиру аутину "заморозить" войну в Украине. Он добавил, что не понимает причин агрессии, о чем заявил на полях XXII Форума межрегионального российско-казахстанского сотрудничества в Омске 25 июля, передает УНН со ссылкой на информационное агентство "Фергана".

Детали

Возможно, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Затем - под гарантии великих держав, включая россию, и дальше двигаться к долгожданному миру - заявил Токаев.

В то же время казахский президент назвал украинцев и россиян "братскими народами", выразил соболезнования в связи с гибелью людей с обеих сторон и заявил, что война якобы выгодна "противникам". При этом он не уточнил, кого и каким именно противникам, а также не призвал Российскую Федерацию убрать свои войска с территории Украины.

Напомним

Казахстан планирует увеличить экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) в рамках углубления стратегических связей с Грузией после переговоров президента Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Астане.