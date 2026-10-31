Зеленский прибыл в Стамбул на переговоры с Эрдоганом 31 октября 2026

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в турецкий Стамбул на переговоры. Запланирована встреча с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, Вселенским Патриархом Варфоломеем, сообщил Глава государства 31 октября, пишет УНН.

Прибыли с командой в Стамбул. Впереди важные переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Работаем над укреплением защиты наших людей, межгосударственного партнерства с Турцией и реальных дипломатических перспектив. Есть важные вопросы, касающиеся судоходства в Черном море. Также запланирована встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Спасибо всем, кто с Украиной