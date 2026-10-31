Зеленский прибыл в Стамбул на переговоры с Эрдоганом 31 октября 2026
Киев • УНН
Президент Украины прибыл в Стамбул для переговоров с Реджепом Эрдоганом и встречи с патриархом Варфоломеем. Обсудят Чёрное море.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в турецкий Стамбул на переговоры. Запланирована встреча с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, Вселенским Патриархом Варфоломеем, сообщил Глава государства 31 октября, пишет УНН.
Прибыли с командой в Стамбул. Впереди важные переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Работаем над укреплением защиты наших людей, межгосударственного партнерства с Турцией и реальных дипломатических перспектив. Есть важные вопросы, касающиеся судоходства в Черном море. Также запланирована встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Спасибо всем, кто с Украиной
Зеленский 31 октября посетит Турцию - офис Эрдогана30.10.26, 16:55 • 29275 просмотров