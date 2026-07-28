Turkish Airlines возобновляет рейсы в Беларусь после более чем четырехлетнего перерыва

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возвращает рейсы в Минск. Об этом говорится в заявлении национального аэропорта столицы Беларуси, пишет УНН.

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"Национальный аэропорт "Минск" приветствует возвращение турецкого перевозчика на белорусский авиационный рынок и рекомендует пассажирам следить за актуальным расписанием на официальном сайте авиакомпании", – говорится в сообщении.

Рейсы по маршруту Стамбул – Минск – Стамбул будут выполняться с 21 сентября. Turkish Airlines будет летать шесть раз в неделю во вторник, четверг и субботу: четыре рейса будут ночными, два – дневными.

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