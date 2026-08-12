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По меньшей мере 345 украинских военнослужащих стали жертвами казней оккупантов — омбудсмен

Киев • УНН

 • 1126 просмотра

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что по меньшей мере 345 украинских военнослужащих были убиты после того, как сложили оружие. Россияне расстреливали безоружных пленных, что нарушает международное гуманитарное право.

По меньшей мере 345 украинских военнослужащих стали жертвами казней оккупантов — омбудсмен

Поднятые руки не спасают от российской пули — по меньшей мере 345 украинских военнослужащих стали жертвами убийств и казней. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

По меньшей мере 345 украинских военнослужащих стали жертвами убийств и казней. Украинские военнослужащие складывали оружие, выходили с поднятыми руками, ложились на землю, демонстрируя, что прекратили сопротивление. Россияне обыскивали их, убеждались, что они безоружны. А затем — расстреливали 

— сообщил Лубинец.

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По словам омбудсмена, человек, который сложил оружие и прекратил участие в боевых действиях, находится под защитой международного гуманитарного права. Его нельзя сделать мишенью лишь потому, что несколько секунд назад он был противником.

Поднятые руки. Сложенное оружие. Выстрел в упор. Вот реальность, которую Россия пытается скрыть 

— резюмировал Лубинец.

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Антонина Туманова

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