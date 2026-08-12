Генштаб подтвердил поражение ретранслятора дронов и подразделений БпС врага
Киев • УНН
Силы обороны ночью поразили ретранслятор для «Герани» в Крыму, ремонтное подразделение в Мариуполе и скопление личного состава БпС в Луганской области.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение наземного ретранслятора и подразделений БпС противника, пишет УНН.
Силы обороны Украины в ночь на 12 августа поразили: наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в районе Оленовки, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым; ремонтное подразделение противника в районе Мариуполя Донецкой области; место сосредоточения личного состава подразделения беспилотных систем оккупантов в районе Марьевки Луганской области
Поражение этих объектов, как указано, ослабляет способность противника осуществлять управление ударными БПЛА, поддерживать исправность военной техники и обеспечивать деятельность своих подразделений.
"Уникальная операция" - Зеленский подтвердил поражение российской военно-морской базы в новороссийске12.08.26, 11:09 • 14828 просмотров