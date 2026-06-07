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Визы для участия в ЧМ-2026 выдали не всем: в Иране заявили, что правительство США лишает их сборную права выступать без "лишнего давления и стресса"

Киев • УНН

 • 336 просмотра

США отказали в визах части персонала сборной Ирана и обязали игроков приезжать только в день игры. Госдеп объяснил ограничения мерами безопасности.

Визы для участия в ЧМ-2026 выдали не всем: в Иране заявили, что правительство США лишает их сборную права выступать без "лишнего давления и стресса"

США выдали визы иранской сборной, но не всей. Футболисты обязаны будут приезжать и уезжать в день матча. Об этом пишут DW и The Guardian, передает УНН.

Детали

Несколько представителей вспомогательного персонала сборной Ирана по футболу, в частности глава национальной Федерации футбола Мехди Тадж, не получили визы в США, сообщает The Guardian со ссылкой на иранские государственные СМИ и дипломатов. По данным издания, это произошло за несколько дней до начала турнира и в тот день, когда команда отправилась в Мексику в свой тренировочный лагерь.

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Посол Ирана в Мексике заявил, что по условиям визы игроки должны въезжать на территорию США и выезжать из нее непосредственно в день матча.

В Госдепартаменте США сообщили, что "визы, необходимые для участия Ирана в чемпионате мира, в том числе для спортсменов и необходимого вспомогательного персонала, были выданы". Он добавил, что США "не позволят иранской команде злоупотреблять этой системой, чтобы под надуманными предлогами тайно ввозить в США террористов".

Посольство Ирана в Турции, где иранские футболисты готовились к ЧМ и оформлялись визы для въезда в США, сообщило, что в визах отказано "значительной части административного и руководящего состава, техническим консультантам и другим лицам, которые являются неотъемлемой частью сборной". Правительство США "лишает сборную Ирана права выступать на чемпионате мира в нормальных условиях, без лишнего давления и стресса", говорится далее в заявлении.

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Антонина Туманова

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