Футбольная команда Ирана получила визы для въезда в США на ЧМ-2026
Киев • УНН
США выдали визы сборной Ирана для участия в ЧМ-2026 за 10 дней до игры. Первый поединок состоится 15 июня.
Футбольная команда Ирана получила визы для въезда в США накануне Чемпионата мира по футболу, который стартует на следующей неделе, подтвердили официальные лица США, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Это одобрение произошло всего за 10 дней до первого матча команды против Новой Зеландии, который должен состояться в Лос-Анджелесе 15 июня.
"Визы, необходимые Ирану для участия в Чемпионате мира, включая визы для спортсменов и необходимого вспомогательного персонала, были выданы", – заявили чиновники.
Они добавили, что США не позволят иранской команде "злоупотреблять этой системой для незаконного ввоза террористов в Соединенные Штаты под ложным предлогом".
Иранская футбольная федерация еще публично не прокомментировала одобрение виз.
Чемпионат мира по футболу 2026 года должен начаться 11 июня, и принимать его будут США, Канада и Мексика.
Это будет первый этап соревнований, когда страна-хозяйка будет принимать команду страны, с которой она находится в состоянии войны.
В конце мая Иран перенес свою тренировочную базу из Тусона, штат Аризона, в Мексику, что, по словам президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, произошло из-за проблем с визой.
Иран перенес базовый футбольный лагерь ЧМ-2026 из США в Мексику24.05.26, 03:57 • 5526 просмотров