США не планируют заменять Иран сборной Италии на ЧМ – Трамп прокомментировал участие команд

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен препятствовать участию иранских спортсменов в предстоящем чемпионате мира по футболу. В то же время в СМИ появились сообщения о возможной замене Ирана сборной Италии, которая не прошла квалификацию. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Иранская команда должна провести матчи против Новой Зеландии, Египта и Бельгии – две игры запланированы в Лос-Анджелесе, еще одна в Сиэтле.

На этом фоне спецпосланник США Паоло Дзамполли подтвердил, что предлагал идею замены Ирана на Италию президенту Трампу и главе ФИФА Джанни Инфантино. В то же время он отметил, что это лишь инициатива, а не официальное решение, и добавил, что, по его мнению, Иран может не принять участие в турнире.

Несмотря на войну, Тегеран заявляет, что намерен выступить на чемпионате и ищет способы обеспечить безопасное участие команды.

Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что запрета на участие Ирана нет.

Проблема с Ираном заключается не в их спортсменах. Проблема в некоторых других людях, которых они захотят взять с собой – сказал он, имея в виду возможные связи отдельных лиц с Корпусом стражей Исламской революции.

Он также назвал информацию о замене Ирана на Италию спекуляциями и добавил, что решение об участии в турнире в конечном итоге зависит от самой иранской стороны.

