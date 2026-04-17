Администрация Трампа готовит визит сборной Ирана на ЧМ-2026 в США - Politico

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что иранская футбольная сборная приедет в Штаты на предстоящий чемпионат мира, который состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Эндрю Джулиани, исполнительный директор рабочей группы Белого дома по вопросам чемпионата мира ФИФА, заявил в интервью, что чиновники США планируют участие Ирана в мундиале, несмотря на продолжающиеся геополитические напряжения и отсутствие дипломатических отношений между Вашингтоном и Тегераном с начала 1980-х годов.

Перспектива участия Ирана имеет символическое значение для турнира, подготовка к которому длилась годами. Его ФИФА и американские организаторы позиционируют как глобальное событие, способное объединить людей, говорится в публикации Politico.

Эндрю Джулиани добавил: в администрации Трампа ожидают, что сборная Ирана прибудет в США до 10 июня для проведения тренировочного сбора в Тусоне, штат Аризона, далее поедет в Лос-Анджелес на матчи против Новой Зеландии и Бельгии, а затем поедет в Сиэтл, где сыграет против Египта.

Еще Джулиани сообщил изданию Politico, что рабочая группа также следит за запланированным "товарищеским" матчем между Ираном и Пуэрто-Рико. Он не будет учитываться в турнирной таблице лиги или результатах турнира, и который должен состояться перед началом чемпионата мира.

Напомним

Палата представителей США поддержала военную кампанию президента Дональда Трампа против Ирана. Последняя попытка ограничить полномочия Трампа по войне на Ближнем Востоке потерпела неудачу.

В то же время президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана обязательно примет участие в чемпионате мира по футболу, несмотря на войну с США и сомнения относительно ее допуска.