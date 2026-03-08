Україна вимагає повернути гроші “Ощадбанку” після інциденту в Угорщині - Сибіга
Київ • УНН
Очільник МЗС України вимагає негайного повернення активів і реакції Євросоюзу.
Українська сторона заявила, що угорська влада зупинила два броньовані банківські автомобілі, які прямували з Австрії, та вилучила гроші й дорогоцінні метали. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав європейських партнерів відреагувати на цей інцидент, тоді як Угорщину - негайно повернути гроші, передає УНН.
Деталі
Сьогодні третій день відтоді, як угорська влада пограбувала два українські броньовані банківські автомобілі, що прямували з Австрії, та викрала гроші та дорогоцінні метали серед білого дня. Ці гроші не належать Угорщині чи її уряду
У заяві стверджується, що ці кошти належать державному банку України Ощадбанк, а отже, українським платникам податків.
Ми вимагаємо їх негайного повернення та закликаємо до засудження на європейському рівні цього безпрецедентного акту державного бандитизму та рекету. Закликаю всіх наших європейських партнерів висловитися
Нагадаємо
Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.