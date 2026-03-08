Україна вимагає повернути гроші “Ощадбанку” після інциденту в Угорщині - Сибіга

Українська сторона заявила, що угорська влада зупинила два броньовані банківські автомобілі, які прямували з Австрії, та вилучила гроші й дорогоцінні метали. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав європейських партнерів відреагувати на цей інцидент, тоді як Угорщину - негайно повернути гроші, передає УНН.

Сьогодні третій день відтоді, як угорська влада пограбувала два українські броньовані банківські автомобілі, що прямували з Австрії, та викрала гроші та дорогоцінні метали серед білого дня. Ці гроші не належать Угорщині чи її уряду