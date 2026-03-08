Украина требует вернуть деньги "Ощадбанка" после инцидента в Венгрии - Сибига
Киев • УНН
Глава МИД Украины требует немедленного возвращения активов и реакции Евросоюза.
Украинская сторона заявила, что венгерские власти остановили два бронированных банковских автомобиля, направлявшихся из Австрии, и изъяли деньги и драгоценные металлы. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров отреагировать на этот инцидент, а Венгрию - немедленно вернуть деньги, передает УНН.
Подробности
Сегодня третий день с тех пор, как венгерские власти ограбили два украинских бронированных банковских автомобиля, направлявшихся из Австрии, и похитили деньги и драгоценные металлы средь бела дня. Эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству
В заявлении утверждается, что эти средства принадлежат государственному банку Украины Ощадбанк, а значит, украинским налогоплательщикам.
Мы требуем их немедленного возвращения и призываем к осуждению на европейском уровне этого беспрецедентного акта государственного бандитизма и рэкета. Призываю всех наших европейских партнеров высказаться
Напомним
Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.