Украина требует вернуть деньги "Ощадбанка" после инцидента в Венгрии - Сибига

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Глава МИД Украины требует немедленного возвращения активов и реакции Евросоюза.

Украина требует вернуть деньги "Ощадбанка" после инцидента в Венгрии - Сибига

Украинская сторона заявила, что венгерские власти остановили два бронированных банковских автомобиля, направлявшихся из Австрии, и изъяли деньги и драгоценные металлы. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров отреагировать на этот инцидент, а Венгрию - немедленно вернуть деньги, передает УНН.

Подробности

Сегодня третий день с тех пор, как венгерские власти ограбили два украинских бронированных банковских автомобиля, направлявшихся из Австрии, и похитили деньги и драгоценные металлы средь бела дня. Эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству

- говорится в сообщении.

В заявлении утверждается, что эти средства принадлежат государственному банку Украины Ощадбанк, а значит, украинским налогоплательщикам.

Мы требуем их немедленного возвращения и призываем к осуждению на европейском уровне этого беспрецедентного акта государственного бандитизма и рэкета. Призываю всех наших европейских партнеров высказаться

- подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.

Алла Киосак

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Обыск
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Золото
Андрей Сибига
Ощадбанк
Австрия
Венгрия
Украина