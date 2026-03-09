Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов Ощадбанка

Украина ждет возвращения украденных Венгрией средств и готовит конкретные судебные действия. Об этом в соцсети Х сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, информирует УНН.

Детали

По его словам, "на воре шапка горит", что означает "нечистая совесть не нуждается в обвинителе".

Это именно тот случай. Мы ждем возвращения украденных средств и готовим конкретные судебные действия. А также будем требовать справедливости и ответственности - написал представитель МИД Украины.

Контекст

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига требует немедленного возвращения активов и реакции Евросоюза.

