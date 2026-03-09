Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов Ощадбанка

$43.8150.90
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 17389 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 42602 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 63248 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 39719 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 37731 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 29582 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
7 марта, 13:30 • 39417 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
7 марта, 12:32 • 81032 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
7 марта, 10:22 • 44835 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
«Зеленые» побеждают консерваторов Мерца на выборах в немецком Баден-Вюртемберге8 марта, 21:01 • 13612 просмотра
Великобритания осталась с запасами газа всего на два дня - Daily Mail8 марта, 21:23 • 12712 просмотра
Россия массово завозит мигрантов из Центральной Азии на ВОТ и вербует их в армию - ЦНС8 марта, 22:19 • 11751 просмотра
Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину00:53 • 18310 просмотра
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе03:17 • 12095 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 63248 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 81570 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 86495 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 115944 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 78250 просмотра
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Украина
Белый дом
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 23938 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 31469 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 33673 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 34426 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 34866 просмотра
Техника
Шахед-136
Financial Times
9К720 Искандер
The New York Times

Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов Ощадбанка

Киев • УНН

 • 3050 просмотра

МИД Украины требует возвращения 40 млн долларов, 35 млн евро и золота, задержанных в Венгрии. Готовятся судебные действия для привлечения виновных к ответственности.

Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов Ощадбанка

Украина ждет возвращения украденных Венгрией средств и готовит конкретные судебные действия. Об этом в соцсети Х сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, информирует УНН.

Детали

По его словам, "на воре шапка горит", что означает "нечистая совесть не нуждается в обвинителе".

Это именно тот случай. Мы ждем возвращения украденных средств и готовим конкретные судебные действия. А также будем требовать справедливости и ответственности

- написал представитель МИД Украины.

Контекст

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига требует немедленного возвращения активов и реакции Евросоюза.

В НБУ работают над возвращением "груза" из инкассаторских авто, которые задержала Венгрия06.03.26, 21:45 • 13570 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Золото
Ощадбанк
Европейский Союз
Венгрия
Украина