Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов Ощадбанка
Киев • УНН
МИД Украины требует возвращения 40 млн долларов, 35 млн евро и золота, задержанных в Венгрии. Готовятся судебные действия для привлечения виновных к ответственности.
Украина ждет возвращения украденных Венгрией средств и готовит конкретные судебные действия. Об этом в соцсети Х сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, информирует УНН.
Детали
По его словам, "на воре шапка горит", что означает "нечистая совесть не нуждается в обвинителе".
Это именно тот случай. Мы ждем возвращения украденных средств и готовим конкретные судебные действия. А также будем требовать справедливости и ответственности
Контекст
Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.
Глава МИД Украины Андрей Сибига требует немедленного возвращения активов и реакции Евросоюза.
