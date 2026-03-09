росія використовує інцидент з інкасаторами в Угорщині проти України - Центр страткому

$43.730.0850.540.36
Ексклюзив
11:13 • 7984 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 16210 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 37430 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 59586 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 93553 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 54167 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 46444 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 33868 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40938 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 82442 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі
9 березня, 03:17 • 28860 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони Ощадбанку
9 березня, 05:15 • 21572 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли
06:56 • 14905 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026
07:33 • 10862 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України
08:38 • 15257 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій
11:31 • 4738 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 8002 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 15356 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 93564 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 95424 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Віктор Орбан
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Німеччина
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026
07:33 • 10940 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли
06:56 • 14981 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березня
8 березня, 13:08 • 30528 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"
7 березня, 13:15 • 37421 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"
7 березня, 12:43 • 39235 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Шахед-136

росія використовує інцидент з інкасаторами в Угорщині проти України - Центр страткому

Київ • УНН

 • 1548 перегляди

Пропаганда рф розгорнула масштабну інформаційну кампанію, намагаючись використати інцидент із затриманням українських інкасаторів в Угорщині для дискредитації України. МЗС України вимагає повернути затримані активи.

росія використовує інцидент з інкасаторами в Угорщині проти України - Центр страткому

російські пропагандистські ресурси розгорнули масштабну інформаційну кампанію, намагаючись використати інцидент із затриманням українських інкасаторів в Угорщині для дискредитації України. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті Spravdi, передає УНН.

Деталі

За даними центру, лише за два дні приблизно на 115 ресурсах, системно залучених до російських інформаційних втручань (FIMI), оприлюднили близько 9 тисяч матеріалів про Україну.

"Ключовим напрямом кампанії стала інформаційна підтримка угорської операції зі звинувачення України у нібито "відмиванні коштів". російські ресурси активно поширювали заяви Віктора Орбана та Петера Сіярто щодо затримання інкасаторів і готівки "Ощадбанку", намагаючись сформувати образ України як "тотально корумпованої" держави", - повідомили у Центрі страткому.

Паралельно російська пропаганда, як зазначається, просувала інші наративи. Зокрема, поширювалися маніпуляції про нібито "неспроможну державу" через спекуляції щодо можливого скорочення військової допомоги Україні на тлі війни на Близькому Сході.

Окрім того, за даними центру, пропагандистські ресурси намагалися просувати тезу про "Україну як терористичну державу", звинувачуючи Київ у нібито атаках на російські міста.

Окремим напрямом інформаційної кампанії стали повідомлення про "розкол" у Європейському Союзі та НАТО через Україну. Для цього використовували тему нафтопроводу "Дружба" та заяви угорських і словацьких політиків.

У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що подібні кампанії є частиною системних інформаційних операцій росії, спрямованих на дискредитацію України на міжнародній арені.

Нагадаємо

МЗС України вимагає повернення 40 млн доларів, 35 млн євро та золота, затриманих в Угорщині. Готуються судові дії для притягнення винних до відповідальності.

Андрій Тимощенков

СуспільствоПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Золото
Ощадбанк
НАТО
Європейський Союз
Угорщина
Україна