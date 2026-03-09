росія використовує інцидент з інкасаторами в Угорщині проти України - Центр страткому
Київ • УНН
Пропаганда рф розгорнула масштабну інформаційну кампанію, намагаючись використати інцидент із затриманням українських інкасаторів в Угорщині для дискредитації України. МЗС України вимагає повернути затримані активи.
російські пропагандистські ресурси розгорнули масштабну інформаційну кампанію, намагаючись використати інцидент із затриманням українських інкасаторів в Угорщині для дискредитації України. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті Spravdi, передає УНН.
Деталі
За даними центру, лише за два дні приблизно на 115 ресурсах, системно залучених до російських інформаційних втручань (FIMI), оприлюднили близько 9 тисяч матеріалів про Україну.
"Ключовим напрямом кампанії стала інформаційна підтримка угорської операції зі звинувачення України у нібито "відмиванні коштів". російські ресурси активно поширювали заяви Віктора Орбана та Петера Сіярто щодо затримання інкасаторів і готівки "Ощадбанку", намагаючись сформувати образ України як "тотально корумпованої" держави", - повідомили у Центрі страткому.
Паралельно російська пропаганда, як зазначається, просувала інші наративи. Зокрема, поширювалися маніпуляції про нібито "неспроможну державу" через спекуляції щодо можливого скорочення військової допомоги Україні на тлі війни на Близькому Сході.
Окрім того, за даними центру, пропагандистські ресурси намагалися просувати тезу про "Україну як терористичну державу", звинувачуючи Київ у нібито атаках на російські міста.
Окремим напрямом інформаційної кампанії стали повідомлення про "розкол" у Європейському Союзі та НАТО через Україну. Для цього використовували тему нафтопроводу "Дружба" та заяви угорських і словацьких політиків.
У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що подібні кампанії є частиною системних інформаційних операцій росії, спрямованих на дискредитацію України на міжнародній арені.
Нагадаємо
МЗС України вимагає повернення 40 млн доларів, 35 млн євро та золота, затриманих в Угорщині. Готуються судові дії для притягнення винних до відповідальності.