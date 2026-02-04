Дефицит бюджета рф может утроиться к концу 2026 года из-за падения доходов от нефти - Reuters

Государственный дефицит россии может вырасти почти втрое по сравнению с официальной целью к концу 2026 года из-за снижения закупок нефти Индией и увеличения скидок на торговлю нефтью, что сокращает доходы, тогда как расходы могут превысить ожидаемые. Об этом сообщило Reuters источник, близкий к правительству, пишет УНН.

Детали

По словам источника, это основано на расчетах экономистов правительственного аналитического центра, которые не планируются к публикации. Данные свидетельствуют о растущем давлении на российскую экономику, сталкивающуюся с санкциями, высокими процентными ставками и дефицитом рабочей силы.

Расчеты показали возможное падение доходов от энергетики на 18% в 2026 году по сравнению с планом правительства, что приведет к дефициту на уровне от 3,5% до 4,4% ВВП, по сравнению с запланированными 1,6% ВВП. Также предполагается рост расходов на 4,1–8,4%.

Общие бюджетные доходы ожидается, что снизятся на 6% от плана — до 37,9 трлн рублей (494,78 млрд долларов).

Бюджетная ситуация резко ухудшается. Доходы будут ниже, а расходы выше - отметил источник на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса.

Если не указано иное, расчеты правительства и Центрального банка рф обычно исходят из предположения о сохранении статус-кво: война в Украине, приближающаяся к своему четвертому году, продлится в 2026 году, а западные санкции останутся в силе.

Последние данные правительства, опубликованные в среду, показали, что доходы бюджета от энергетики в январе сократились вдвое — до самого низкого уровня с июля 2020 года, составив 393,3 млрд рублей (5,13 млрд долларов).

Российская экономика, которая относительно хорошо выдержала первые три года войны, в прошлом году резко замедлилась из-за борьбы Центрального банка с инфляцией, что повысило ставки до самого высокого уровня с начала 2000-х годов.

Западные санкции, направленные на российский энергетический сектор и его клиентов, привели к тому, что российская нефть торгуется со скидкой более 20% от международных эталонов.

Ралли рубля на 45% по отношению к доллару в прошлом году также повлияло на доходы, поскольку налоги на нефть рассчитываются в долларах, а уплачиваются в рублях.

Расчеты были сделаны до того, как президент США Дональд Трамп заявил, что убедил Индию прекратить закупки российской нефти, однако источник отметил, что они основывались на предположении о 30%-ном падении закупок Индией, которое в настоящее время остается в силе.

Снижение доходов происходит на фоне прямого переговорного процесса между россией и Украиной при посредничестве США в Объединенных Арабских Эмиратах на этой неделе, причем все стороны заявляют о прогрессе в направлении к окончательному урегулированию.

У россии есть 4,1 трлн рублей фискальных резервов, которые правительство может использовать для покрытия дефицита, но аналитики оценивают, что при текущем темпе снижения доходов эти резервы будут почти исчерпаны в течение года.

Источник отметил, что хотя растущий дефицит и сокращение резервов не приведут к экономическому коллапсу, они потребуют реакции финансовых органов.

"Это не катастрофа. Это то, что можно профинансировать, но не при таких процентных ставках", — добавил источник, отметив, что Министерство финансов, вероятно, предложит сокращение расходов, что было бы ошибкой во время экономического замедления.

Некоторые предположения в текущем бюджете, такие как объявленное незначительное сокращение военных расходов, являются "нереалистичными", добавил источник.

