Дефицит бюджета рф может утроиться к концу 2026 года из-за падения доходов от нефти - Reuters

10:29 • 12106 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 20275 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 16418 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 20271 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 34345 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 49379 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 39636 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36883 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 34016 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21403 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 17226 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 54056 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 55527 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 94428 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 102826 просмотра
УНН Lite
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 484 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 25108 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 24843 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 27509 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 34154 просмотра
Дефицит бюджета рф может утроиться к концу 2026 года из-за падения доходов от нефти - Reuters

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Дефицит бюджета россии может вырасти почти втрое к концу 2026 года из-за снижения закупок нефти Индией и увеличения скидок. Это сократит доходы, тогда как расходы могут превысить ожидаемые.

Дефицит бюджета рф может утроиться к концу 2026 года из-за падения доходов от нефти - Reuters

Государственный дефицит россии может вырасти почти втрое по сравнению с официальной целью к концу 2026 года из-за снижения закупок нефти Индией и увеличения скидок на торговлю нефтью, что сокращает доходы, тогда как расходы могут превысить ожидаемые. Об этом сообщило Reuters источник, близкий к правительству, пишет УНН.

Детали

По словам источника, это основано на расчетах экономистов правительственного аналитического центра, которые не планируются к публикации. Данные свидетельствуют о растущем давлении на российскую экономику, сталкивающуюся с санкциями, высокими процентными ставками и дефицитом рабочей силы.

Расчеты показали возможное падение доходов от энергетики на 18% в 2026 году по сравнению с планом правительства, что приведет к дефициту на уровне от 3,5% до 4,4% ВВП, по сравнению с запланированными 1,6% ВВП. Также предполагается рост расходов на 4,1–8,4%.

Общие бюджетные доходы ожидается, что снизятся на 6% от плана — до 37,9 трлн рублей (494,78 млрд долларов).

Бюджетная ситуация резко ухудшается. Доходы будут ниже, а расходы выше

- отметил источник на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса.

Если не указано иное, расчеты правительства и Центрального банка рф обычно исходят из предположения о сохранении статус-кво: война в Украине, приближающаяся к своему четвертому году, продлится в 2026 году, а западные санкции останутся в силе.

Последние данные правительства, опубликованные в среду, показали, что доходы бюджета от энергетики в январе сократились вдвое — до самого низкого уровня с июля 2020 года, составив 393,3 млрд рублей (5,13 млрд долларов).

Российская экономика, которая относительно хорошо выдержала первые три года войны, в прошлом году резко замедлилась из-за борьбы Центрального банка с инфляцией, что повысило ставки до самого высокого уровня с начала 2000-х годов.

США разработали новые санкции против рф, но признаков внедрения нет - Bloomberg04.02.26, 12:47 • 2410 просмотров

Западные санкции, направленные на российский энергетический сектор и его клиентов, привели к тому, что российская нефть торгуется со скидкой более 20% от международных эталонов.

Ралли рубля на 45% по отношению к доллару в прошлом году также повлияло на доходы, поскольку налоги на нефть рассчитываются в долларах, а уплачиваются в рублях.

Расчеты были сделаны до того, как президент США Дональд Трамп заявил, что убедил Индию прекратить закупки российской нефти, однако источник отметил, что они основывались на предположении о 30%-ном падении закупок Индией, которое в настоящее время остается в силе.

Снижение доходов происходит на фоне прямого переговорного процесса между россией и Украиной при посредничестве США в Объединенных Арабских Эмиратах на этой неделе, причем все стороны заявляют о прогрессе в направлении к окончательному урегулированию.

У россии есть 4,1 трлн рублей фискальных резервов, которые правительство может использовать для покрытия дефицита, но аналитики оценивают, что при текущем темпе снижения доходов эти резервы будут почти исчерпаны в течение года.

Источник отметил, что хотя растущий дефицит и сокращение резервов не приведут к экономическому коллапсу, они потребуют реакции финансовых органов.

"Это не катастрофа. Это то, что можно профинансировать, но не при таких процентных ставках", — добавил источник, отметив, что Министерство финансов, вероятно, предложит сокращение расходов, что было бы ошибкой во время экономического замедления.

Некоторые предположения в текущем бюджете, такие как объявленное незначительное сокращение военных расходов, являются "нереалистичными", добавил источник.

Доходы рф от нефти и газа в январе сократились вдвое, до минимума с июля 2020 года - Reuters04.02.26, 14:47 • 1448 просмотров

Ольга Розгон

