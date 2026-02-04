Доходы рф от нефти и газа в январе сократились вдвое, до минимума с июля 2020 года - Reuters
Киев • УНН
Государственные доходы России от нефти и газа в январе сократились вдвое, достигнув самого низкого уровня с июля 2020 года. Это снижение обусловлено падением цен на нефть и укреплением рубля.
Государственные доходы россии от нефти и газа в январе сократились вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года, достигнув самого низкого уровня с июля 2020 года, со ссылкой на данные министерства финансов сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Снижение обусловлено падением цен на нефть и укреплением рубля. Доходы от нефти и газа имеют решающее значение для государственного бюджета россии, дефицит которого в 2025 году составил 5,6 триллиона рублей, или 2,6% валового внутреннего продукта.
Показатель января в 393,3 миллиарда рублей (5,10 миллиарда долларов) снизился по сравнению с 447,8 миллиардами рублей в декабре.
Доходы от нефти и газа являются основным источником средств для кремля, составляя почти четверть поступлений в федеральный бюджет, которые были сокращены за счет значительных расходов на оборону и безопасность с момента начала вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.
Прогнозируется, что в этом году бюджет получит 8,92 триллиона рублей от продажи нефти и газа. Общие бюджетные доходы на 2026 год оцениваются в 40,283 триллиона рублей.
В прошлом году доходы федерального бюджета россии от нефти и газа упали на 24% до 8,48 триллиона рублей, самого низкого уровня с 2020 года.
