Доходы рф от нефти и газа в январе сократились вдвое, до минимума с июля 2020 года - Reuters

10:29 • 11020 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 17691 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 14133 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 17980 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 32363 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 48051 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 38739 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36724 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33893 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21342 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые домаPhoto4 февраля, 04:32 • 15914 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"4 февраля, 05:00 • 17454 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 29716 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo4 февраля, 06:41 • 17416 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33 • 35062 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 14325 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 51144 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 52711 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 91512 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 99918 просмотра
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Илон Маск
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Донецкая область
Государственная граница Украины
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 23368 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 23260 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 26049 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 32751 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 42945 просмотра
Доходы рф от нефти и газа в январе сократились вдвое, до минимума с июля 2020 года - Reuters

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

Государственные доходы России от нефти и газа в январе сократились вдвое, достигнув самого низкого уровня с июля 2020 года. Это снижение обусловлено падением цен на нефть и укреплением рубля.

Доходы рф от нефти и газа в январе сократились вдвое, до минимума с июля 2020 года - Reuters

Государственные доходы россии от нефти и газа в январе сократились вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года, достигнув самого низкого уровня с июля 2020 года, со ссылкой на данные министерства финансов сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Снижение обусловлено падением цен на нефть и укреплением рубля. Доходы от нефти и газа имеют решающее значение для государственного бюджета россии, дефицит которого в 2025 году составил 5,6 триллиона рублей, или 2,6% валового внутреннего продукта.

Китай наращивает импорт российской нефти, Индия снижает до минимума за три года - Bloomberg03.02.26, 16:47 • 3438 просмотров

Показатель января в 393,3 миллиарда рублей (5,10 миллиарда долларов) снизился по сравнению с 447,8 миллиардами рублей в декабре.

Доходы от нефти и газа являются основным источником средств для кремля, составляя почти четверть поступлений в федеральный бюджет, которые были сокращены за счет значительных расходов на оборону и безопасность с момента начала вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

Прогнозируется, что в этом году бюджет получит 8,92 триллиона рублей от продажи нефти и газа. Общие бюджетные доходы на 2026 год оцениваются в 40,283 триллиона рублей.

В прошлом году доходы федерального бюджета россии от нефти и газа упали на 24% до 8,48 триллиона рублей, самого низкого уровня с 2020 года.

Индия анонсировала диверсификацию поставок после соглашения с США по импорту российской нефти04.02.26, 11:46 • 2860 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Reuters
Украина