Доходи рф від нафти та газу в січні скоротилися вдвічі, до мінімуму з липня 2020 року - Reuters

Державні доходи росії від нафти і газу в січні скоротилися вдвічі в порівнянні з тим же місяцем минулого року, досягнувши найнижчого рівня з липня 2020 року, з посиланням на дані міністерства фінансів повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зниження обумовлено падінням цін на нафту та зміцненням рубля. Доходи від нафти та газу мають вирішальне значення для державного бюджету росії, дефіцит якого у 2025 році становив 5,6 трильйона рублів, або 2,6% валового внутрішнього продукту.

Показник січня у 393,3 мільярда рублів (5,10 мільярда доларів) знизився в порівнянні з 447,8 мільярдами рублів у грудні.

Доходи від нафти та газу є основним джерелом коштів для кремля, становлячи майже чверть надходжень до федерального бюджету, які були скорочені за рахунок значних витрат на оборону та безпеку з моменту початку вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року.

Прогнозується, що цього року бюджет отримає 8,92 трильйона рублів від продажу нафти та газу. Загальні бюджетні доходи на 2026-й оцінюються в 40,283 трильйона рублів.

Торік доходи федерального бюджету росії від нафти та газу впали на 24% до 8,48 трильйона рублів, найнижчого рівня з 2020 року.

