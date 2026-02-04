$43.190.22
10:29 • 7306 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 11738 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 7446 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
07:36 • 12563 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 27665 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 45182 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 36951 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36354 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 33519 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 21171 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Доходи рф від нафти та газу в січні скоротилися вдвічі, до мінімуму з липня 2020 року - Reuters

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Державні доходи росії від нафти і газу в січні скоротилися вдвічі, досягнувши найнижчого рівня з липня 2020 року. Це зниження обумовлено падінням цін на нафту та зміцненням рубля.

Доходи рф від нафти та газу в січні скоротилися вдвічі, до мінімуму з липня 2020 року - Reuters

Державні доходи росії від нафти і газу в січні скоротилися вдвічі в порівнянні з тим же місяцем минулого року, досягнувши найнижчого рівня з липня 2020 року, з посиланням на дані міністерства фінансів повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зниження обумовлено падінням цін на нафту та зміцненням рубля. Доходи від нафти та газу мають вирішальне значення для державного бюджету росії, дефіцит якого у 2025 році становив 5,6 трильйона рублів, або 2,6% валового внутрішнього продукту.

Китай нарощує імпорт російської нафти, Індія знижує до мінімуму за три роки - Bloomberg03.02.26, 16:47 • 3420 переглядiв

Показник січня у 393,3 мільярда рублів (5,10 мільярда доларів) знизився в порівнянні з 447,8 мільярдами рублів у грудні.

Доходи від нафти та газу є основним джерелом коштів для кремля, становлячи майже чверть надходжень до федерального бюджету, які були скорочені за рахунок значних витрат на оборону та безпеку з моменту початку вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року.

Прогнозується, що цього року бюджет отримає 8,92 трильйона рублів від продажу нафти та газу. Загальні бюджетні доходи на 2026-й оцінюються в 40,283 трильйона рублів.

Торік доходи федерального бюджету росії від нафти та газу впали на 24% до 8,48 трильйона рублів, найнижчого рівня з 2020 року.

Індія анонсувала диверсифікацію поставок після угоди зі США щодо імпорту російської нафти04.02.26, 11:46 • 2584 перегляди

Юлія Шрамко

