12154 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 20363 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 16480 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 20332 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 34390 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 49433 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 39670 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36894 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 34030 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 21413 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Меню
Дефіцит бюджету рф може потроїтися до кінця 2026 року через падіння доходів від нафти - Reuters

Київ • УНН

 118 перегляди

Дефіцит бюджету росії може зрости майже втричі до кінця 2026 року через зниження закупівель нафти Індією та збільшення знижок. Це скоротить доходи, тоді як витрати можуть перевищити очікувані.

Державний дефіцит росії може зрости майже втричі порівняно з офіційною ціллю до кінця 2026 року через зниження закупівель нафти Індією та збільшення знижок на торгівлю нафтою, що скорочує доходи, тоді як витрати можуть перевищити очікувані. Повідомило Reuters джерело, близьке до уряду, пише УНН.

Деталі

За словами джерела, це ґрунтується на розрахунках економістів урядового аналітичного центру, які не плануються до публікації. Дані свідчать про зростаючий тиск на російську економіку, що стикається з санкціями, високими процентними ставками та дефіцитом робочої сили.

Розрахунки показали можливе падіння доходів від енергетики на 18% у 2026 році порівняно з планом уряду, що призведе до дефіциту на рівні від 3,5% до 4,4% ВВП, порівняно з запланованими 1,6% ВВП. Також передбачається зростання витрат на 4,1–8,4%.

Загальні бюджетні доходи очікується, що знизяться на 6% від плану — до 37,9 трлн рублів (494,78 млрд доларів).

Бюджетна ситуація різко погіршується. Доходи будуть нижчими, а витрати вищими

- зазначило джерело на умовах анонімності через чутливість питання.

Якщо не зазначено інше, розрахунки уряду та Центрального банку РФ зазвичай виходять із припущення про збереження статус-кво: війна в Україні, що наближається до свого четвертого року, триватиме у 2026 році, а західні санкції залишаться в силі.

Останні дані уряду, опубліковані в середу, показали, що доходи бюджету від енергетики в січні скоротилися вдвічі — до найнижчого рівня з липня 2020 року, становивши 393,3 млрд рублів (5,13 млрд доларів).

Російська економіка, яка відносно добре витримала перші три роки війни, минулого року різко сповільнилася через боротьбу Центрального банку з інфляцією, що підвищило ставки до найвищого рівня з початку 2000-х років.

США розробили нові санкції проти рф, але ознак впровадження немає - Bloomberg04.02.26, 12:47 • 2416 переглядiв

Західні санкції, спрямовані на російський енергетичний сектор та його клієнтів, призвели до того, що російська нафта торгується зі знижкою понад 20% від міжнародних еталонів.

Ралі рубля на 45% щодо долара минулого року також вплинуло на доходи, оскільки податки на нафту розраховуються в доларах, а сплачуються в рублях.

Розрахунки були зроблені до того, як президент США Дональд Трамп заявив, що переконав Індію припинити закупівлі російської нафти, проте джерело зазначило, що вони ґрунтувалися на припущенні про 30%-ве падіння закупівель Індією, яке наразі залишається чинним.

Зниження доходів відбувається на тлі прямого переговорного процесу між росією та Україною під посередництвом США в Об’єднаних Арабських Еміратах цього тижня, причому всі сторони заявляють про прогрес у напрямку до остаточного врегулювання.

У росії є 4,1 трлн рублів фіскальних резервів, які уряд може використати для покриття дефіциту, але аналітики оцінюють, що за поточного темпу зниження доходів ці резерви будуть майже вичерпані протягом року.

Джерело зазначило, що хоча зростаючий дефіцит і скорочення резервів не призведуть до економічного колапсу, вони вимагатимуть реакції фінансових органів.

"Це не катастрофа. Це те, що можна профінансувати, але не за таких відсоткових ставок", — додало джерело, зазначивши, що Міністерство фінансів, ймовірно, запропонує скорочення витрат, що було б помилкою під час економічного сповільнення.

Деякі припущення в поточному бюджеті, такі як оголошене незначне скорочення військових витрат, є "нереалістичними", додало джерело.

Доходи рф від нафти та газу в січні скоротилися вдвічі, до мінімуму з липня 2020 року - Reuters04.02.26, 14:47 • 1456 переглядiв

Ольга Розгон

