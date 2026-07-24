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Произошло почти 200 боевых столкновений, враг запустил 5,7 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 970 просмотра

С начала суток на фронте произошло 192 боевых столкновения. Враг нанес два ракетных удара, 56 авиаударов с применением 186 КАБов и 5746 дронов-камикадзе.

Произошло почти 200 боевых столкновений, враг запустил 5,7 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 192 боевых столкновения. Враг запустил 5,7 тыс. дронов и сбросил 186 управляемых авиационных бомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес два ракетных удара, применил пять ракет, совершил 56 авиационных ударов с применением 186 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 5746 дронов-камикадзе и совершил 2297 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло пять боестолкновений с противником, враг нанес два авиационных удара с применением трех управляемых авиабомб и совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Ивашкино, Колодезное. 

На Купянском направлении произошло пять атак врага в сторону Купянска, Радьковки и Шийковки. Одно боестолкновение продолжается.

Двенадцать попыток захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Дробышево, Новоселовка, Ставки, Лиман, Озерное. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 20 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Николаевки, Пискуновки и Рай-Александровки. Еще три атаки в настоящее время продолжаются.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Федоровки Второй.

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 16 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Николаевки, Степановки, Кучерова Яра, Нового Шахового и Вольного. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Двадцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах Дорожного, Удачного и в сторону населенных пунктов Шевченко, Новоалександровка, Васильевка, Белицкое, Новый Донбасс, Новопавловка, Сергеевка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 38 оккупантов, 20 — ранено; 24 укрытия личного состава, уничтожено три единицы автомобильной и единица специальной техники. Повреждена одна артиллерийская система, три единицы автомобильной техники, один пункт управления БпЛА и 116 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 177 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Березового и в районе Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбивали 10 вражеских атак в сторону Чарівного, Воздвижевки и Цветкового. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки. 

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб обновил данные о потерях России - за сутки ликвидировано еще 1 410 оккупантов24.07.26, 07:10 • 4084 просмотра

Антонина Туманова

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