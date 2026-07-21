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Financial Times

Противник 63 раза атаковал позиции Сил обороны, активно действует на трех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 976 просмотра

Агрессор активно действует на Славянском, Константиновском и Покровском направлениях. Продолжаются бои на Лиманском и других направлениях.

Противник 63 раза атаковал позиции Сил обороны, активно действует на трех направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 63 раза атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Славянском, Константиновском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Нескучное, Яструбщина, Коренек, Потаповка, Бачевск, Горки, Суходол, Товстодубово, Журавка; на Черниговщине – Бучки и Сеньковка. От вражеских авиаударов пострадали районы населенных пунктов Тополя и Волфино

 - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях продолжаются два боестолкновения с противником, враг нанес два авиационных удара с применением двух управляемых авиабомб и совершил 23 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики один раз пытались прорвать оборону в направлении Гоптовки.

На Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали семь попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Шийковки, Лимана, Ставок и Озерного. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбивали 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Николаевки и Рай-Александровки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районах населенных пунктов Миньковка и Марково.

На Константиновском направлении наши защитники отбивали 16 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Новопавловка и Кучеров Яр. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районе Удачного и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Сергеевка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали четыре вражеские атаки в сторону Воздвижевки, Косовцевого и Верхней Терсы.

На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвинуться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Генштаб сообщил о ликвидации еще 1370 оккупантов и более 90 артсистем за сутки21.07.26, 07:27 • 23498 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Покровск
Славянск
Украина
Константиновка
Краматорск
Купянск