Более трети боев на трех направлениях - Генштаб обновил карту
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте произошло 235 боевых столкновений. Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском, Славянском и Лиманском направлениях.
Более трети из 235 боев на фронте за минувшие сутки пришлись на Покровское, Славянское и Лиманское направления, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 20 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за минувшие сутки зафиксировано 235 боевых столкновений
Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 39 ракет, совершил 76 авиационных ударов, сбросив 222 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 10 761 дрон-камикадзе и совершил 3116 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 33 — из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы, пять пунктов управления БпЛА, одно орудие, два склада МТЗ и один другой важный объект противника.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки агрессор нанес три авиаудара, сбросил восемь авиабомб, совершил 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Гоптовки и в районах Лимана, Старицы и Прилепки.
На Купянском направлении за минувшие сутки враг наступательных действий не проводил.
На Лиманском направлении противник 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Новомихайловки, Дробышево, Новоселовки, Грековки и в сторону Шийковки, Ставков, Лимана и Озерного.
На Славянском направлении противник штурмовал 27 раз в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Никифоровки.
На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка и в сторону Павловки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Шахово, Удачное, Филипп, Гришино и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новый Донбасс, Мирное, Белицкое, Светлое, Новопавловка, Шевченко, Новоподгородное.
На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 21 атаку в районе Зализничного и в сторону Доброполья, Цветкового, Воздвижевки, Горького.
На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.
На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
ВСУ за сутки ликвидировали еще 1 600 оккупантов и уничтожили 82 артсистемы – Генштаб20.07.26, 07:03 • 2266 просмотров