Более трети боев на трех направлениях - Генштаб обновил карту

Более трети из 235 боев на фронте за минувшие сутки пришлись на Покровское, Славянское и Лиманское направления, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 20 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 235 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 39 ракет, совершил 76 авиационных ударов, сбросив 222 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 10 761 дрон-камикадзе и совершил 3116 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 33 — из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы, пять пунктов управления БпЛА, одно орудие, два склада МТЗ и один другой важный объект противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки агрессор нанес три авиаудара, сбросил восемь авиабомб, совершил 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Гоптовки и в районах Лимана, Старицы и Прилепки.

На Купянском направлении за минувшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении противник 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Новомихайловки, Дробышево, Новоселовки, Грековки и в сторону Шийковки, Ставков, Лимана и Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал 27 раз в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка и в сторону Павловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Шахово, Удачное, Филипп, Гришино и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новый Донбасс, Мирное, Белицкое, Светлое, Новопавловка, Шевченко, Новоподгородное.

На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 21 атаку в районе Зализничного и в сторону Доброполья, Цветкового, Воздвижевки, Горького.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

ВСУ за сутки ликвидировали еще 1 600 оккупантов и уничтожили 82 артсистемы – Генштаб