За сутки на фронте произошло 230 боевых столкновений, самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении – Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 230 боевых столкновений, наиболее активно россияне атаковали на Покровском направлении. Силы обороны поразили семь пунктов управления БпЛА и шесть пунктов управления войск рф.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 230 боевых столкновений. Наиболее активно российские войска атаковали на Покровском, Славянском и Константиновском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, российские войска нанесли два ракетных и 85 авиационных ударов, сбросив 275 управляемых авиабомб. Также оккупанты применили 9846 дронов-камикадзе и совершили более 3400 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
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Наибольшую активность противник проявлял на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 37 штурмов. На Славянском направлении зафиксировали 23 атаки, на Константиновском – 21, на Лиманском – 16, на Гуляйпольском – 13. На Приднепровском направлении наступательных действий враг не проводил.
В Генштабе также сообщили, что за сутки Силы обороны поразили семь пунктов управления БпЛА, шесть пунктов управления российских войск и пять районов сосредоточения личного состава противника. По предварительным данным, потери армии РФ составили 1450 военных, семь танков, 11 боевых бронированных машин, 78 артиллерийских систем и 1596 беспилотников.
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