Силы ПВО за ночь обезвредили 128 воздушных целей, Россия запустила 157 дронов и две ракеты
Киев • УНН
Россия атаковала Украину 157 дронами и двумя ракетами Х-59/69. Силы ПВО сбили 127 дронов и одну ракету, зафиксированы попадания на 9 локациях.
В ночь на 25 июля российские войска атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 157 ударными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 128 воздушных целей. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным военных, противник запускал ракеты из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а беспилотники – с территории РФ и временно оккупированных районов Украины. К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы.
По состоянию на 07:30 силы ПВО сбили или подавили одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 127 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Пародия" и других типов.
Воздушные силы отметили, что ракета Х-59 не достигла своей цели.
Есть попадания на 9 локациях
По информации Воздушных сил, зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях. Также падение обломков сбитых воздушных целей зафиксировали на 4 локациях.
В Воздушных силах подчеркнули, что воздушная атака продолжается, поскольку в украинском небе еще остаются вражеские беспилотники, и призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
OSINT-аналитики заявили о пожаре на территории воинской части в Энгельсе после ночной атаки25.07.26, 07:28 • 1318 просмотров