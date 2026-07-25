OSINT-аналитики заявили о пожаре на территории воинской части в Энгельсе после ночной атаки
Киев • УНН
В Энгельсе после ночной атаки возник пожар на территории вероятной воинской части. OSINT-аналитики ASTRA геолоцировали место возгорания вблизи военного аэродрома.
В Энгельсе Саратовской области после ночной атаки возник пожар на территории здания, где, вероятно, расположена воинская часть. Об этом сообщают OSINT-аналитики проекта ASTRA, пишет УНН.
Детали
По данным проекта, после анализа видео очевидцев удалось геолоцировать место пожара на улице Энгельс-1. ASTRA предполагает, что в этом здании может размещаться воинская часть.
В ночь на 25 июля в Саратовской области объявляли ракетную опасность и угрозу применения беспилотников. В то же время, по информации ASTRA, один из жителей Энгельса сообщил, что не слышал звуков атаки и предположил, что пожар мог быть не связан с украинскими ударами.
OSINT-аналитики обратили внимание, что рядом с местом возгорания расположены объекты военного аэродрома "Энгельс-2".
Аэродром уже был целью атак
ASTRA напоминает, что 16 июля аэродром "Энгельс-2" уже подвергся атаке. По данным проекта, спутниковые снимки тогда подтвердили поражение российского стратегического бомбардировщика Ту-95МС.
Официального подтверждения причин пожара или информации о возможных повреждениях военных объектов на данный момент нет.
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