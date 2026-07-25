Генштаб обновил потери России - за сутки ликвидировано 1450 оккупантов и почти 700 единиц техники

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1450 российских военных, а также уничтожили 695 единиц вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 25 июля 2026 года ориентировочно составляют 1 437 550 человек.

По данным Генштаба, за сутки украинские военные уничтожили 7 танков, 11 боевых бронированных машин, 78 артиллерийских систем, 2 средства противовоздушной обороны, 1596 беспилотников оперативно-тактического уровня, 5 крылатых ракет, 17 наземных робототехнических комплексов, 571 единицу автомобильной техники и автоцистерн, а также 8 единиц специальной техники.

Всего с начала полномасштабного вторжения россия потеряла 12 208 танков, 25 011 боевых бронированных машин, 46 724 артиллерийские системы, 1968 РСЗО, 1518 средств ПВО, 439 самолетов, 354 вертолета, 426 836 БпЛА оперативно-тактического уровня, 4943 крылатые ракеты, 34 корабля и катера, 2 подводные лодки, 125 358 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 4462 единицы специальной техники.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что данные о потерях противника уточняются.

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