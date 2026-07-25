Первый боевой дебют российской системы "Арена-М" против FPV-дронов завершился неудачей – Defence Blog

Первое публично задокументированное боевое применение модернизированной российской системы активной защиты "Арена-М" против FPV-дронов завершилось неудачей. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на "Милитарный", пишет УНН.

Детали

На опубликованном видео украинский FPV-дрон поразил российский танк Т-72Б3А, оснащенный системой "Арена-М". Удар пришелся в заднюю часть машины, которая остается наиболее уязвимой, поскольку радар и пусковые установки комплекса в основном прикрывают лобовую и боковые проекции танка.

По данным "Милитарного", эпизод произошел во время штурма вблизи населенного пункта Маяк в Донецкой области при участии колонны из десяти российских танков. Издание отмечает, что в настоящее время невозможно установить, почему система не сработала: она могла не перехватывать FPV-дроны вопреки заявлениям РФ, быть выключенной или уже использовать весь запас контрбоеприпасов к моменту атаки.

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Как напоминает Defence Blog, в начале 2026 года Россия заявила о модернизации "Арены-М", которая должна была получить специальный режим борьбы с беспилотниками. В то же время российские военные эксперты ранее признавали, что радар системы испытывает трудности с обнаружением небольших FPV-дронов из-за их низкой скорости, хаотичной траектории полета и сложности отделения от наземных помех.

Издание отмечает, что этот случай стал первым публичным свидетельством несрабатывания "Арены-М" в реальных боевых условиях против FPV-дрона. Хотя один эпизод не позволяет окончательно оценить эффективность системы, он ставит под сомнение заявления российской стороны о ее способности надежно защищать бронетехнику от современных беспилотников.

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