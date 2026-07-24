Склады и места скопления врага: эксперт объяснил потребность военных в ракетах малой дальности

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Ракеты малой дальности могут стать эффективным инструментом поражения вражеских складов и казарм, расположенных за пределами килл-зоны в 30-40 километров от линии фронта, где эффективно действуют украинские дроны. Такое мнение в комментарии УНН высказал военный эксперт Алексей Гетьман.

По словам Гетьмана, дискуссия вокруг дальнобойного оружия не должна отвлекать от другой критически важной категории вооружения – баллистических ракет малой дальности. Потребность в них существовала еще несколько лет назад и сегодня остается актуальной.

"Еще во времена администрации Джо Байдена украинская делегация привозила в США список из примерно 200 целей, которые необходимо поражать на расстоянии 150–200 километров от линии фронта. Это были склады, центры обеспечения, логистические узлы, командные пункты – все, что имеет критическое военное значение. С тех пор ничего принципиально не изменилось. Потребность осталась такой же", – сказал эксперт.

Недавно главный конструктор и совладелец оборонной компании Fire Point Денис Штилерман заявил о том, что баллистическая ракета FP-7 с дальностью полета 300 км готова. И на нее есть запрос у военных.

Как объяснил эксперт Алексей Гетьман, украинские военные создали килл-зону до 40 километров от линии фронта, где эффективно противодействуют врагу дронами, но в поясе на расстоянии 200 километров есть много целей для поражения.

"Наши дроны сегодня очень эффективно работают примерно на 30–40 километров от линии фронта. Дальше техника противника уже практически не подходит, российские военные спешиваются и десятки километров двигаются пешком. Но ведь до этого участка они откуда-то приезжают. Они концентрируются в определенных местах, где получают боеприпасы, горючее, продовольствие, проходят ротацию. Такие объекты расположены как раз на расстоянии до 200 километров. Именно поэтому этот пояс является чрезвычайно важным с военной точки зрения", – пояснил он.

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Эксперт подчеркивает, что поражать подобные объекты можно различными видами высокоточного оружия. Однако именно ракеты малой дальности могут стать наиболее эффективным инструментом.

"Это не означает, что исключительно баллистические ракеты должны выполнять такую работу. Это могут быть управляемые авиабомбы, если их достаточно, ракеты класса "воздух – земля", другие высокоточные средства. Но когда мы говорим именно о баллистике, то нужно понимать, что существуют разные ее классы. Не стоит сразу представлять ракеты, которые поднимаются почти в космос, как "Искандер-М". Есть баллистические ракеты малой дальности – фактически современный аналог комплекса "Точка-У". Именно такие ракеты сейчас нам и нужны", – отметил Гетьман.

По его словам, применение сверхдорогих дальнобойных ракет для уничтожения целей в ближнем тылу противника является экономически нецелесообразным.

"Если цель можно уничтожить ракетой меньшей дальности, которая стоит значительно дешевле, то именно так и нужно делать. Это вопрос не только военной эффективности, но и экономики войны", – подчеркнул эксперт.

По словам Алексея Гетьмана, ракеты дальностью до 200 километров позволят системно разрушать российскую систему обеспечения непосредственно перед боевыми действиями.

"Прежде всего речь идет о штабах, центрах связи, радиолокационных станциях, складах боеприпасов, складах продовольствия, казармах, где происходит тактическая ротация личного состава, автопарках, оперативных складах горюче-смазочных материалов и ремонтных базах. Именно эти объекты обеспечивают способность российской армии вести наступательные действия, поэтому их системное уничтожение непосредственно влияет на боеспособность противника", – резюмировал военный эксперт.