На фронте произошло 258 боевых столкновений, самыми горячими остаются Покровское и Константиновское направления - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 258 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском и Константиновском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил четыре ракеты, совершил 74 авиационных удара, сбросив 225 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9623 дрона-камикадзе и совершил 3137 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня - говорится в сообщении.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь пунктов управления БпЛА, 15 районов сосредоточения живой силы, одну артиллерийскую систему и один другой важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 70 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Тернова, Избицкое, Хатнее.

На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Шийковки.

На Лиманском направлении противник десять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Новоселовки, Дробышевого и в сторону Лимана, Ставков, Дибровы.

На Славянском направлении противник штурмовал 21 раз в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное и в сторону Пискуновки, Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Федоровки Второй.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Степановки, Долгой Балки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Софиевка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Вильное, Новое Шахово, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Новоподгородное.

На Александровском направлении враг совершил три атаки в сторону Вербового и Березового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 25 атак в сторону населенных пунктов Верхняя Терса, Староукраинка, Цветковое, Воздвижевка, Косовцево, Горькое и Чарівное и в районе Зализничного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За сутки ВСУ ликвидировали 1440 оккупантов и уничтожили 9 танков и 70 артсистем