За сутки ВСУ ликвидировали 1440 оккупантов и уничтожили 9 танков и 70 артсистем
Киев • УНН
Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1440 российских военных. Также уничтожено 9 танков, 70 артиллерийских систем и 453 единицы автомобильной техники.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1440 российских военных, а также уничтожили 9 танков, 8 боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем и одну реактивную систему залпового огня. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Также украинские защитники за сутки уничтожили 8 наземных робототехнических комплексов, одну крылатую ракету, 453 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 единицы специальной техники оккупантов.
В Генеральном штабе отметили, что общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют 1 438 990 военных. Данные уточняются.
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