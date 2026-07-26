В рф жалуются на высокую точность новых крылатых ракет AGM-188A, которые, вероятно, используют ВСУ
Киев • УНН
российские военные и аналитики начали жаловаться на высокую точность новых американских крылатых ракет AGM-188A Rusty Dagger. Вероятно, эти ракеты применяют Силы обороны Украины.
Российские военные и связанные с ними аналитики после серии ударов начали жаловаться на высокую точность новых американских крылатых ракет AGM-188A Rusty Dagger, которые, вероятно, применяют Силы обороны Украины. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
По данным издания, в сети появились новые фотографии обломков ракет, обнаруженных на местах ударов на территории России и оккупированных украинских территориях. Маркировка на фрагментах, как утверждается, указывает на принадлежность к крылатым ракетам AGM-188A Rusty Dagger, которые, вероятно, были использованы во время атаки в ночь на 24 июля.
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В Defense Express отмечают, что российские аналитики, работавшие на местах попаданий, отметили высокую точность этих ракет. В то же время информация о конкретных пораженных объектах на данный момент отсутствует.
Дальность более 930 км и несколько вариантов носителей
По информации издания, AGM-188A Rusty Dagger использует комбинированную систему наведения на основе инерциальной навигации и GPS с 8-элементной CRPA-антенной. Также заявлена возможность автономной визуальной навигации, что повышает устойчивость ракеты к средствам радиоэлектронной борьбы.
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В Defense Express напомнили, что впервые обломки AGM-188A Rusty Dagger были зафиксированы в прошлом месяце после публикации соответствующих фотографий российской стороной. Вероятным носителем этих крылатых ракет называют истребители F-16, однако не исключается их интеграция и на другие самолеты, способные применять авиабомбы JDAM, в частности МиГ-29 и Су-27.
По оценке издания, ракета выполнена в габаритах 500-фунтовой авиабомбы Mk82, имеет массу около 200 кг, из которых примерно 45 кг приходится на боевую часть. Несмотря на компактные размеры, AGM-188A Rusty Dagger способна поражать цели на расстоянии более 930 км, а сочетание турбореактивного двигателя и малозаметной конструкции затрудняет ее перехват системами противовоздушной обороны.
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