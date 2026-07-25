Маск объяснил, как россияне могли получить Starlink для войны против Украины
Киев • УНН
Илон Маск заявил, что российские военные получили терминалы Starlink через контрабанду. Для решения проблемы компания создала «белый список» одобренных устройств вместе с украинским правительством.
Илон Маск, который руководит Tesla и SpaceX, рассказал, как Starlink, терминалы для доступа к спутниковому интернету, могли получить российские военные, на фоне того, что устройства официально не продавались россиянам, указав, что это могло произойти путем контрабанды, о чем он сказал в интервью The Economist, пишет УНН.
Ну, нет, мы никогда не продавали Starlink россиянам. (...) По сути, они получили устройства Starlink, которые заказали через Украину, а затем контрабандой перевезли их на восток Украины, где находятся россияне. А затем в некоторых случаях использовали их для атак
По его словам, "теперь,.. чтобы решить эту проблему, мы сотрудничали с украинским правительством, чтобы создать "белый список" одобренных терминалов Starlink".
"Это имеет некоторые недостатки, потому что целая куча людей, которые были просто невинными пользователями Starlink и просто пытались получить доступ к Интернету для работы или учебы, теперь не имеют Starlink", - добавил он.
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