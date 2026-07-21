рф запустила вторую партию спутников "аналога" Starlink - "Флеш" объяснил, возможно ли военное использование врагом
Киев • УНН
россия запустила вторую партию спутников "Рассвет", аналог "Старлинк". На орбите сейчас до 40 спутников, но для военного использования нужно еще несколько сотен.
россия запустила вторую партию спутников "Рассвет", которая должна стать аналогом Starlink, всего на орбите уже до 40 таких спутников, и для начала их использования в военных целях противнику необходимо запустить как минимум несколько сотен таких, сообщил внештатный советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в соцсетях, пишет УНН.
россия запустила вторую партию спутников "Рассвет", которые должны стать аналогом "Старлинк". Таким образом, на орбите сейчас находится до 40 спутников. Стоит отметить, что спутники еще не заняли свои места в орбитальной группировке, но могут сделать это быстро. Чтобы начать как-то использовать группировку "Рассвет" в военных целях, противнику нужно запустить как минимум несколько сотен спутников
По его словам, SpaceX сейчас имеет более 15 тысяч, One Web 600–700, Amazon Leo 400-500 (план до 4000).
Напомним
В мае сообщалось, что россия вывела на орбиту первые спутники аналога Starlink.
Россия потеряла один из спутников системы «Рассвет», которую называют аналогом Starlink10.06.26, 01:56 • 10106 просмотров