Произошло более 200 боевых столкновений, враг запустил 6,4 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток произошло 207 боевых столкновений. Противник запустил 6,4 тыс. дронов и сбросил 168 управляемых авиационных бомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 55 авиационных ударов с применением 168 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 6415 дронов-камикадзе и совершил 1953 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес один авиаудар, сбросил три авиабомбы, совершил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Западное, Двуречанское и в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Устиновка, Колодезное, Радьковка и Хатнее.

На Купянском направлении противник наступательных действий не вел.

Семь попыток захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Лиман, Озерное и в районах населенных пунктов Новоселовка и Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 19 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в районе Миньковки и в сторону Тихоновки. Два боестолкновения продолжаются.

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Двадцать восемь атак совершил противник на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожнее, Удачное, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Вильное, Новое Шахово, Сергеевка, Белицкое, Шевченко, Новоподгородное, Новопавловка. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 20 оккупантов, 11 — ранено; уничтожено четыре единицы автомобильной техники и один пункт управления БпЛА. Повреждены две артиллерийские системы, одна единица автомобильной техники и 32 укрытия личного состава противника. Уничтожено или подавлено 208 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали семь вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Цветково, Староукраинка. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбивали три попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степовое, Малые Щербаки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не вел.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб сообщил, сколько оккупантов и техники Россия потеряла за сутки