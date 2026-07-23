Оккупанты 53 раза атаковали позиции Сил обороны, враг активно действует на двух направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 53 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно враг действует на Покровском и Славянском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Бачевск, Яструбщина, Товстодубово, Бувалыне, Уланово и Бессаловка - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях попыток врага продвинуться не зафиксировано, однако оккупанты нанесли три авиационных удара с применением девяти управляемых авиабомб и совершили 50 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в районах Волчанска, Хатнего, Юрченково, Вильчи, Лимана и Старицы, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении враг шесть раз пытался продвинуться вперед в районах Новоселовки, Ставков, Лимана и Озерного, одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении оккупанты четырнадцать раз пытались потеснить наши подразделения в районах Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Резниковки, два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили три атаки противника в районах Привольного, Никифоровки и Маркового.

На Константиновском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону в районах Константиновки, Иванополья и Николаеполья, одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано семнадцать попыток оккупантов потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Шевченко, Никаноровки, Нового Донбасса, Родинского, Новоалександровки, Гришино, Мирного и Удачного.

На Александровском направлении украинские воины успешно отразили две атаки в районах Калиновского и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении противник пять раз атаковал в районах Воздвижевки, Доброполья, Цветкового и Староукраинки, два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Щербаков и Степового.

На Купянском и Приднепровском направлениях попыток врага продвинуться не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не происходит.

Потери РФ за сутки: почти полторы тысячи солдат и более 1600 БПЛА