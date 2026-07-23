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Потери РФ за сутки: почти полторы тысячи солдат и более 1600 БПЛА

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

За сутки 22 июля российские войска потеряли 1460 военных и 1688 беспилотников. Общие потери с 24.02.22 по 23.07.26 составляют 1434690 человек.

Потери РФ за сутки: почти полторы тысячи солдат и более 1600 БПЛА

За сутки 22 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1460 солдат и 1688 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1434690 (+1460) человек ликвидировано
    • танков ‒ 12191 (+28)
      • боевых бронированных машин ‒ 24994 (+12)
        • артиллерийских систем ‒ 46570 (+78)
          • РСЗО ‒ 1961 (+3)
            • средства ПВО ‒ 1515 (+2)
              • самолетов ‒ 438 (0)
                • вертолетов ‒ 354 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 423588 (+1688)
                    • наземных робототехнических комплексов ‒ 1994 (+13)
                      • корабли / катера ‒ 34 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 124243 (+541)
                            • специальная техника ‒ 4453 (+3)
                              • крылатые ракеты ‒ 4936 (+3)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

                                Во вторник, 21 июля, Президент Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

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