Потери РФ за сутки: почти полторы тысячи солдат и более 1600 БПЛА
Киев • УНН
За сутки 22 июля российские войска потеряли 1460 военных и 1688 беспилотников. Общие потери с 24.02.22 по 23.07.26 составляют 1434690 человек.
За сутки 22 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1460 солдат и 1688 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1434690 (+1460) человек ликвидировано
- танков ‒ 12191 (+28)
- боевых бронированных машин ‒ 24994 (+12)
- артиллерийских систем ‒ 46570 (+78)
- РСЗО ‒ 1961 (+3)
- средства ПВО ‒ 1515 (+2)
- самолетов ‒ 438 (0)
- вертолетов ‒ 354 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 423588 (+1688)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1994 (+13)
- корабли / катера ‒ 34 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 124243 (+541)
- специальная техника ‒ 4453 (+3)
- крылатые ракеты ‒ 4936 (+3)
Данные уточняются.
Напомним
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