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В Испании столкнулись два поезда: погибли 46 человек

Киев • УНН

 • 1620 просмотра

Вблизи станции Урда поезд AVE врезался в Iryo, два вагона сошли с рельсов. Власти опасаются, что число жертв возрастет.

В Испании столкнулись два поезда: погибли 46 человек
Фото: El Pais

По меньшей мере 46 человек погибли в железнодорожной аварии, произошедшей утром в среду, 28 октября, возле станции Урда в провинции Толедо в центральной части Испании. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные El Pais и La Vanguardia.

Подробности

Скоростной поезд AVE столкнулся с поездом Iryo, который остановился на путях, сообщают источники из экстренной службы 112, указавшие, что два вагона упали с насыпи.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что поезд AVE мог врезаться сзади в поезд Iryo, что привело к сходу с рельсов двух вагонов Iryo. Renfe сообщила, что железнодорожное сообщение между Мадридом, Сьюдад-Реалем и Андалусией приостановлено. Правительство отменило свое расписание движения на сегодня.

В официальном подтверждении правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча говорится, что "46 человек погибли в железнодорожной аварии, произошедшей в Толедо после столкновения сзади поезда Renfe с поездом Iryo, который был остановлен по неизвестным причинам".

Правительство опасается, что число жертв может быть больше. "Это может быть хуже, чем в Адамусе", — заявили правительственные источники.

Железнодорожная авария в Адамусе в испанской провинции Кордова произошла 18 января 2026 года. Столкнулись два скоростных поезда. Погибли 45 человек, более 100 пассажиров получили ранения.

Одна из самых масштабных аварий Европы: в Испании не менее 40 погибших после столкновения поездов - Reuters19.01.26, 20:49 • 4362 просмотра

Юлия Шрамко

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