Гражданская гвардия Испании арестовала трех хакеров, подозреваемых в кибератаках на страны НАТО с террористической целью. Подозреваемые могут быть связаны с пророссийской группировкой NoName057 (16).
У подозреваемых проведены обыски. Сообщается, что аресты произошли на острове Майорка, а также в городах Уэльва и Севилья на юге страны.
Испанские правоохранители утверждают, что хакеры участвовали в атаках типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атаках) на государственные учреждения, критическую инфраструктуру и службы тех стран, «которые заняли проукраинскую позицию в контексте войны».
В сообщении гражданской гвардии говорится также, что арестованные могут быть связаны с пророссийской хакерской группировкой NoName057 (16), появившейся после начала войны России против Украины.
«В своем учредительном манифесте группа признает, что будет «пропорционально реагировать на враждебные и откровенно антироссийские действия западных русофобов», - утверждают испанские силовики.
У Греції хакери атакували реєстр нерухомості20 июля 2024, 02:39 • 27181 просмотр