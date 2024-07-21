У подозреваемых проведены обыски. Сообщается, что аресты произошли на острове Майорка, а также в городах Уэльва и Севилья на юге страны.

Испанские правоохранители утверждают, что хакеры участвовали в атаках типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атаках) на государственные учреждения, критическую инфраструктуру и службы тех стран, «которые заняли проукраинскую позицию в контексте войны».

В сообщении гражданской гвардии говорится также, что арестованные могут быть связаны с пророссийской хакерской группировкой NoName057 (16), появившейся после начала войны России против Украины.

«В своем учредительном манифесте группа признает, что будет «пропорционально реагировать на враждебные и откровенно антироссийские действия западных русофобов», - утверждают испанские силовики.

У Греції хакери атакували реєстр нерухомості