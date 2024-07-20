На греческий кадастр - службу, которая ведет регистрацию собственности на недвижимость в Греции, была осуществлена кибератака с неизвестными пока последствиями. Об этом сообщает Greek City Times, передает УНН.

Детали

«Hellenic Cadastre, национальный реестр собственности Греции, подвергся кибератаке, что вызвало беспокойство относительно возможной утечки данных», - говорится в сообщении.

Хотя власти утверждают, что никаких данных не было похищено, полный масштаб атаки остается неясным.

Во время атаки из двух разных мест хакеры использовали взломанные пароли сотрудников.

Представители министерства цифрового управления Греции подтвердили, что первоначальная атака привела к краже незначительных файлов. Однако следующий взлом в четверг днем был направлен на сервер, содержащий резервную копию основной базы данных реестра собственности, что вызывает серьезные опасения.

Отмечается, что были приняты немедленные контрмеры, а сотрудникам Hellenic Cadastre было дано указание изменить пароли и ввести двухфакторную аутентификацию.

Поздно вечером в четверг, хотя удаление данных было исключено, возможность копирования данных и наличие неактивного вредоносного программного обеспечения оставались основными проблемами.

Поскольку более 1500 компьютерных и серверных терминалов требуют исследования, определение полного влияния атаки будет длительным процессом. Несмотря на атаку, операции с имуществом остаются неизменными, и все региональные отделения Греческого кадастра продолжали работу без сбоев.

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