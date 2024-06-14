В результате спецоперации киберспециалистов ГУР МО совместно с кибергруппировкой BO Team атакован российский веб-ресурс на территории государства-агрессора. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

Собеседник сообщил, что в результате киберудара по Ульяновской областной администрации в частности были выведены из строя два гипервизора, уничтожено 10 виртуальных машин и 1 ПК, выведены из строя два коммутатора и суммарно стерто 20 ТБ данных.

Как сообщает источник в спецслужбе, кибератаке предшествовала фишинговая кампания, направленная также против других местных администраций, судебных инстанций и местного населения. В результате спецоперации, на сайте Ульяновской администрации появилось якобы распоряжение городского головы А.Е. Болдакина с призывом выйти на митинг "в поддержку СВО". Позже в местных СМИ опубликовали сообщение о "фейке" от имени Болдакина в результате кибератаки.

Также в результате киберудара в распоряжении подразделения BO Team оказались отчеты по "обходу кандидатов на военную службу". В данных отчетах жителей Ульяновска местные чиновники называют "отрабатываемыми лицами".

Жители Ульяновска, если вам дорога ваша жизнь - не выходите из дома! Сотрудникам администрации нужно выполнять план, они пойдут на все ради того, чтобы удержаться в своих креслах, они уже идут за вами! А еще лучше - сожгите администрацию, ведь шансов выжить после отправки в Украину нет, - отметили в своем обращении хакеры из BO Team.

Киберспециалисты ГУР осуществили кибератаку на российские ресурсы госвласти и аэропорты - источник