Киберспециалисты ГУР осуществили кибератаку на российские ресурсы госвласти и аэропорты - источник
Киев • УНН
Военная разведка Украины осуществила кибератаки на российские правительственные сайты, включая серверы Государственной Думы и Совета Федерации, а также на российские аэропорты, что привело к задержкам авиарейсов.
Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили кибератаку на российские ресурсы государственной власти, в частности на сайты госдумы ставропольского края рф и серверы совета федерации федерального собрания, а также на ресурсы российских аэропортов, в результате чего задерживается ряд авиарейсов. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.
Детали
Как сообщил источник, специалисты ГУР осуществляют кибератаку на российские ресурсы государственной власти, а также российские аэропорты, в результате чего задерживается ряд авиарейсов.
Осуществляются атаки на ресурсы аэропорта «Домодедово», саратовского аэропорта «Гагарин» и аэропорта в южно-сахалинске. В результате атаки задерживаются авиарейсы, в частности пассажиры не могут вылететь в Сочи, Бодрум, Москву. Вместо этого самолеты перенаправляют на запасные аэродромы в Самару или Ульяновск
ГУР установили контроль над государственным сервером официального сайта госдумы ставропольского края рф и разместили баннер, на котором изображена красная площадь с украинскими флагами и надписью «Держитесь, мы вас освободим!». Позже сервер был выведен из строя.
Также специалисты атаковали серверы совета федерации федерального собрания и сервер органов госвласти рф.
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Напомним,
Швейцария зафиксировала рост количества кибератак и дезинформации накануне Саммита мира в эти выходные, целью которого является создание пути к миру в Украине.