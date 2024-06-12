Киберспециалисты ГУР осуществили кибератаку на российские ресурсы госвласти и аэропорты - источник

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили кибератаку на российские ресурсы государственной власти, в частности на сайты госдумы ставропольского края рф и серверы совета федерации федерального собрания, а также на ресурсы российских аэропортов, в результате чего задерживается ряд авиарейсов. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщил источник, специалисты ГУР осуществляют кибератаку на российские ресурсы государственной власти, а также российские аэропорты, в результате чего задерживается ряд авиарейсов.

Осуществляются атаки на ресурсы аэропорта «Домодедово», саратовского аэропорта «Гагарин» и аэропорта в южно-сахалинске. В результате атаки задерживаются авиарейсы, в частности пассажиры не могут вылететь в Сочи, Бодрум, Москву. Вместо этого самолеты перенаправляют на запасные аэродромы в Самару или Ульяновск - отмечает источник.

ГУР установили контроль над государственным сервером официального сайта госдумы ставропольского края рф и разместили баннер, на котором изображена красная площадь с украинскими флагами и надписью «Держитесь, мы вас освободим!». Позже сервер был выведен из строя.

Также специалисты атаковали серверы совета федерации федерального собрания и сервер органов госвласти рф.

День так называемой россии продолжается, у подданных путина сегодня будет еще много подобных подарков на праздник - отмечает собеседник.

Напомним,

Швейцария зафиксировала рост количества кибератак и дезинформации накануне Саммита мира в эти выходные, целью которого является создание пути к миру в Украине.